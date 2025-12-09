秋田朝日放送 警察官になりすまして秋田県能代市の８０代女性から現金２２０万円をだまし取った疑いで逮捕された神奈川県の４６歳の男性が不起訴処分となりました。 ４日付けで不起訴処分となったのは、神奈川県海老名市の４６歳の男性です。男性は去年１１月上旬から今年１月下旬にかけて能代市の８０代女性から警察官になりすまして金をだまし取った疑いで逮捕されました。 秋田地方検察庁は起訴できる証拠が不十分とし