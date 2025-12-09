欧州株高安まちまち、前日の米株安で神経質な地合いに 東京時間19:36現在 英ＦＴＳＥ100 9645.16（+0.07+0.00%） 独ＤＡＸ24150.91（+104.90+0.44%） 仏ＣＡＣ40 8074.53（-33.90-0.42%） スイスＳＭＩ 12969.66（-11.76-0.09%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:36現在 ダウ平均先物DEC 25月限47812.00（+19.00+0.04%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限