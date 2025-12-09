富山地方鉄道の鉄道線の今後について、本線や立山線など路線全体のあり方を検討する会合が今月24日に予定されていることがわかりました。地鉄は、赤字が続く鉄道線のうち本線の滑川・宇奈月温泉間と立山線の岩峅寺・立山間について、今年中に自治体から支援策が示されなければ、来年11月末に廃止する方針を示していました。県と沿線自治体はこれまでに、各路線ごとの分科会を開いて来年度の運行を支援する意向を伝えていて、来年度