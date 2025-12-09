富山市内電車は、南富山駅付近の線路で亀裂が見つかったとして現場で補修を行い、一時、本数を大幅に減らして運行しました。また、亀裂が入った原因を調べています。線路を溶接する作業員の姿。富山市内電車の南富山駅付近の線路です。運行する富山地方鉄道によりますと、きょう午前10時45分ごろ、南富山駅から通称市電通りの県道にかけて大きくカーブしている区間の線路に亀裂が入っているのを、富山駅方向へ走っていた電車