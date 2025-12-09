巨人は９日、ＯＢの岡本圭右さんが７日に大阪市内の病院で死去したことを発表した。死因は心不全、６９歳だった。岡本さんは７４年度ドラフト４位で南海入り。一塁や外野を守り、８０年には７本塁打をマークした。８７年シーズンに巨人へ移籍し、同年限りで引退。ＮＰＢ通算５７９試合で打率・２４４、３７本塁打、１８３打点をマークした。告別式は１０日、大阪府吹田市の「小さなお葬式江坂ホール」で営まれる。