2025年12月1日から、ホテルニューオータニ幕張（千葉市美浜区ひび野2-120-3）24階 ペントハウスラウンジ「ベイコートカフェ」にて「ストロベリーサンドウィッチ」が提供されています。見ても食べても楽しめる毎年人気の贅沢サンドが今年も登場です。甘酸っぱいフレッシュいちごは、滑らかなクリームと相性抜群。断面の美しさにうっとり、ふわふわのパンで口に頬張るたびに幸せな気分になります。カットされたストロベリーサンドウ