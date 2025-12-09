300年の歴史を受け継ぎます。新潟市の小学生が、自分たちで育てた地元の伝統野菜・寄居かぶを収穫しました。（リポート）「こちらの大きなかぶ、じつは小学生が育てたんです」新潟市中央区の白山小学校の4年生たちが収穫したのは地元の伝統野菜・寄居かぶです。青々とした葉と土からのぞく真っ白なかぶ。子どもたちが次々と手を伸ばし引き抜いていきます。〈児童〉「めちゃくちゃでかいのあっちにあるよ」Q）何個くらいとっ