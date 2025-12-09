美作市の中学生が避難所での生活を想定した「炊き出し」に挑戦です。地域の住民も参加し、交流しながら防災意識を高めていました。 【写真を見る】中学生12人が力を合わせて「炊き出し」150食分の豚汁作りに挑戦「防災」をテーマとした課題解決学習【岡山】 勝田中学校の2年生12人が力を合わせて150食分の豚汁を作ります。生徒たちは1年生からハザードマップ作りなど、「防災」をテーマとした課題解決学習に