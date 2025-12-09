（桃園中央社）北部・桃園市大園区の若手農業者、陳士賢さんが栽培したコメ「桃園3号」が7日、日本で開かれたコメ品評会「米・食味分析鑑定コンクール国際大会」の都道府県・海外地域代表お米選手権で金賞に輝いた。同大会は大阪市に拠点を置く米・食味鑑定士協会が主催。国際総合部門や都道府県・海外地域代表お米選手権、栽培別部門など全7部門に計5070点が出品された。桃園市政府農業局の陳冠義局長は、同市で栽培された良質な