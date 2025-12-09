中国メディアの紅星新聞によると、中国遼寧省大連市の水族館内でこのほど、職員に注意されても聞かずに喫煙を続けた男性に対し、シロイルカが水面から飛び出して水を吹きかけるということがあった。中国のSNS上では、その様子を捉えた映像を見た人から「よくやった」「シロイルカは本当に賢いね」「見ていて爽快」「喫煙していた男性は動物以下だ」などのコメントが寄せられた。（翻訳・編集/柳川）