イスラエルの警察などが東エルサレムにある国連施設に強制的に立ち入りました。国連事務総長は「いかなる形の干渉も許されない」と強く非難しています。【映像】国連の旗をおろし、かわりにイスラエル国旗を掲げる様子国連によりますと、イスラエルの警察などは8日、東エルサレムにあるUNRWA（＝国連パレスチナ難民救済事業機関）の施設に強制的に立ち入りました。施設の屋根に掲げられていた国連の旗をおろして、かわりにイス