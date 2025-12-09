フィリピン当局は、南シナ海で100隻以上の中国船を確認し、航空機が熱と光を放つ「フレア」を発射されたと発表しました。フィリピン沿岸警備隊によりますと、中国と領有権を争う南シナ海のスプラトリー諸島で6日、中国の退役軍人や漁師らが乗った「海上民兵船」など100隻以上が停泊しているのを上空から確認したということです。また、警戒活動を行っていたフィリピンの航空機に対し、一部の船から熱と光を放つ「フレア」が発射さ