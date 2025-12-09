インドネシアの首都ジャカルタのビルで9日、火事があり、現地メディアによりますと、これまでに20人が死亡したということです。【映像】ジャカルタでビル火災（現地の様子）このビルは日本企業が関係しているという情報もあり、在インドネシア日本大使館が日本人の被害者がいるかを含め、確認を急いでいます。（ANNニュース）