８日夜、青森県で最大震度6強の揺れを観測する地震があり、長野県内でも諏訪市や佐久市などで震度2を観測しました。画面が横に大きく揺れる青森県八戸市の情報カメラ。地震発生時の様子です。気象庁によりますと、８日午後11時15分ごろ青森県東方沖を震源とする地震があり、八戸市で震度6強を観測しました。震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7.5と推定されています。この地震で長野県内でも、諏訪