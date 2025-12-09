来年１月にＮＨＫ会長に就任する井上樹彦氏（いのうえ・たつひこ＝６８）が９日、東京・渋谷の同局で会見を行った。報道などコンテンツの重要性を強調した後、受信料支払いの低迷にも言及。「長期間支払いが確認できない方々に、必要に応じて民事手続きにすることも、予算確保に取り組む姿勢として明確にしたい」と打ち出した。井上氏は早大卒業後、１９８０年に入局。長崎放送局、政治記者、編成局長などを経て２３年に副会長