巨人・増田陸内野手が９日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。今季は８７試合出場で打率２割３分１厘、５本塁打、２１打点。４月に３年ぶりの安打を放って勢いに乗ると、一時は一塁の定位置を奪ったが、シーズン終盤は２軍で過ごした。不動のレギュラーとなるべく、今オフは変化を恐れずに取り組んでいる。「殻を破ろうと。１２月は殻を破る期間にしようと思っている。めっちゃ変えるわけではないけど、今までの感覚を取っ