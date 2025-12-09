神奈川・横浜市内の焼き鳥店で狙われたのは焼き鳥ではなく、店先に置かれていた宅配物、“置き配”でした。置き配泥棒が現れたのは、11月29日、開店1時間前の午後5時ごろ。映像からは、置き配に視線をやりながら店の前をウロウロする、ベージュのコートにスカート姿の人物が確認できます。タイミングを見計らっているのでしょうか、歩行者が行き交う中、建物の陰に身を隠す様子も確認できます。一度、映像から姿を消した置き配泥棒