東京・池袋の百貨店内にできた行列。集まった人たちのお目当てはサツマイモの詰め放題です。東武百貨店池袋本店では、9日から「芋・栗・あんこフェス」がスタート。特設会場に全国各地の54店舗が出店し、大粒で甘みの強い丹波焼き栗や芋、栗、あんこを使ったおはぎ、たっぷりのあんを使った羽付きのたい焼きなど、様々な商品が販売されます。この甘い催しで今回初めて企画されたのが、サツマイモの詰め放題。濃厚な味が堪能できる