NHK次期会長に決まり、記者会見する井上樹彦副会長＝9日午後、東京都渋谷区NHKの次期会長に決まった井上樹彦副会長（68）が9日、東京都渋谷区のNHK放送センターで記者会見し「インターネットやSNS（交流サイト）など、新しいメディア環境に合うような（番組の）届け方をしていかなければいけない。そのための人材確保や受信料収入の下げ止まりを実現する」と語った。井上氏は来年1月25日に会長就任予定で任期は3年。政治部出身