女優北川景子（39）が9日、都内で、主演する映画「ナイトフラワー」（内田英治監督）公開御礼舞台あいさつに、森田望智（29）と出席した。同作は原案・脚本も手がけた内田英治監督（54）が、21年の日本アカデミー賞最優秀作品賞受賞作「ミッドナイトスワン」の脚本執筆時に着想した「真夜中シリーズ」第2弾と位置付けた作品。北川は、借金取りに追われて東京へ逃げ、2人の子供の夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意