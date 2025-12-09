JR東日本は、荷物専用新幹線の運行を2026年3月23日に開始する。2025年4月から臨時列車の一部客室を使用した大口輸送サービスを開始し、現在は毎週金曜に最大200箱の輸送を行っている。多量の荷物を多頻度で輸送するニーズに対応する。E3系1編成の全号車を改造し、すべての座席を撤去。荷物をカゴ台車に載せたまま積載するため、床面をフラット化した上で鉄板を敷き、滑り止め加工をした。、車内に設置したベルトで荷崩れを防止する