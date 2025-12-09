佐世保市の名所「眼鏡岩(めがねいわ)」。 その手前にあるイチョウが鮮やかな黄金色に色付きました。 ※くわしくは動画をご覧ください 佐世保市瀬戸越町の「眼鏡岩公園」。 真っ赤に色づいた紅葉が園内を彩ります。 さらに奥へ進むと、黄金色に輝く大きなイチョウの木。 よく見るとハートの形をしています。 イチョウを撮ろうとカメラをかまえる人も…。 （市民） 「インス