菊地はかつて50登板したシーズンもあるなど、リリーフとしてチームを支えた（C）産経新聞社出場機会に恵まれない選手の移籍活性化を目指す第4回現役ドラフトが12月9日に非公開で開催され、移籍選手がNPBから発表となった。【動画】戻ってきた剛腕！支配下に復帰した菊地はいきなり4連続三振の圧巻ピッチング12球団の移籍選手は以下の通り。【阪神】浜田太貴（外野手・ヤクルト）、【DeNA】浜将乃介（外野手・中日）、【巨