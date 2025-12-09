²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Öµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¶¤·õ¡×¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£°Æü¡¢»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¹¬»ÍÏº¤¬²ÐÉÕÅðÂ±²þÊýÄ¹´±¤Î¡Öµ´¤ÎÊ¿Â¢¡×¤³¤ÈÄ¹Ã«ÀîÊ¿Â¢¤ò±é¤¸¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè£·ÃÆ¡£Ê¿Â¢¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢»³¸ýÇÏÌÚÌé¤¬±é¤¸¤ë´ß°æº¸ÇÏÇ·½õ¤¬Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ÖËÜ½ê¡¦ºù²°Éß¡×°ÊÍè¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¹¬»ÍÏº¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Î»³¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£²¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤¹¤Æ¤­¡£°Â¿´¤¹¤ë¿®Íê´¶¤¬¤¢¤ë¡£²ñ¤Ã¤Æ¤â¡¢