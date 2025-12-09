東京・福生市にある児童館に、重さが約1kgのパラシュートのようなものが落ちてきました。【映像】部品が見つかった児童館福生市によりますと、熊川児童館の屋上で1日、在日アメリカ軍のパラシュートの部品のようなものが見つかりました。部品は約1kgで、先月20日の訓練の際に上空から落下してきたということです。児童館の敷地には部品が2つ落下し、1つは兵士が無断で敷地内に入り回収していました。これを受けて、福生市