11月、熊本市内で起きたポケモンカードの窃盗事件に関与したとして逮捕された男子中学生が、住宅に侵入し腕時計などを盗んだ疑いと大麻所持の疑いで逮捕されました。 【写真を見る】大麻所持容疑などで中学生を逮捕ポケカ窃盗にも関与か時系列を追うと…補導→所在不明→事件→逮捕 麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、住所不定で15歳の男子中学生です。 この男子中学生は今年10月、熊本市内で警察が職務質問をし