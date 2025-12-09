千葉県成田市の特別養護老人ホーム「有楽苑」で入所者の女性（90）を殴るなどしたとして、県警は9日、傷害の疑いで同県神崎町、介護福祉士鹿俣欽市容疑者（48）を逮捕した。女性が搬送先で死亡したため、傷害致死容疑への切り替えも視野に捜査する。逮捕容疑は4日午前3時55分〜4時10分ごろ、椿とみさんの顔を平手で複数回殴り、脳内出血などのけがをさせた疑い。椿さんは9日午前、病院で死亡した。施設によると、椿さんの顔に