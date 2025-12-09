女優の北川景子が９日、都内で行われた主演映画「ナイトフラワー」（内田英治監督）の公開御礼舞台あいさつに共演の森田望智と登壇した。北川演じる夏希が借金取りに追われながら子供を育てるため、ドラッグの売人となり奮闘する物語。司会者が第５０回報知映画賞で北川が主演女優賞、森田が助演女優賞を受賞したことをアナウンスすると、場内は祝福ムードに。北川は「受賞は信じられなくて、実感できるまで何日もかかりました