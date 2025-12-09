旧統一教会の田中会長が辞任を表明し、元信者らに謝罪しました。【映像】頭を下げる旧統一教会田中会長「私たちの活動が一部の方々に深いご心痛を与えたことは決して軽視できません。改めてお詫びさせていただきます。申し訳ありませんでした」（田中会長）田中富広会長は、辞任した理由として、東京高裁での審理終結や今後の組織の方向性を示すために新たなリーダーを迎えることが最適と確信したなどと説明しました。後任に