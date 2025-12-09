現役ドラフトで中日への移籍が決まった横浜ＤｅＮＡの知野（資料写真）プロ野球の現役ドラフトが９日、非公開で行われ、横浜ＤｅＮＡの知野直人内野手が中日、中日の浜将乃介外野手が横浜ＤｅＮＡに移籍することが決まった。知野は「自分がどんなに失敗しようとも、諦めずに熱い声援を送ってくださり、本当に力になった。僕は足が売りでもあるし、どこでも守れるユーティリティーさも売りなので、中日ではそこを前面にアピール