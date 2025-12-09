メ～テレ（名古屋テレビ） 9日昼ごろ、名古屋市千種区の公園で、枯れ草などが焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。 午前11時40分ごろ千種区鍋屋上野町の茶屋ヶ坂公園で煙が上がっているのを近くに住む人が見つけ、119番通報しました。 消防車3台が出動し火は約1時間後に消し止められましたが、公園内の枯れ草や木の根元など約400平方メートルが焼けました。 この火事によるけが人はいませんでし