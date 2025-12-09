メ～テレ（名古屋テレビ） ドラゴンズの新入団選手が期待を胸に、夢の世界へ足を踏み入れました！ 9日、バンテリンドームを訪れたドラゴンズの新入団選手。 ドラフト1位の青山学院大学・中西聖輝投手をはじめ、9人の選手たちがグッズショップなど、球場内の様々な施設を見学しました。 グラウンドでは、特別仕様のビジョンが選手たちをお出迎え。 イベント設営のため、普段とは異なる景色でしたが、中西投手