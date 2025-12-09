タレント森泉が、9日放送のテレビ朝日系「孝太郎＆ちさ子プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見」（後7・00）に出演し、意外すぎるペットの存在を明らかにした。歌舞伎俳優の中村獅童の豪邸を訪れるリポーターとして出演。獅童のこだわりが詰まったデザインに感嘆の声を上げた。調味料がズラリと並んだキッチンにも注目。「お料理するんだね、奥さん」と感心した。撮影スタッフから「料理しないんですよね？」と問われ