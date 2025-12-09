ロックバンド「THEALFEE」の公式インスタグラムが9日に更新され、メンバーの高見沢俊彦（71）、坂崎幸之助（71）、桜井賢（70）が取材の合間にクレープを食べるショットを公開。わずか45分で5000件を超える「いいね！」（9日午後7時40分時点）が殺到する盛り上がりとなっている。「本日はニューアルバムの取材日LIVEがない日も、働き詰めメンバーです一生懸命プロモーション休憩には3人一緒にクレープでひと息」とつづ