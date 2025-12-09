日本ハム・福島蓮投手が９日、千葉・鎌ケ谷の球団施設で自主トレを行い、前夜に震度６強の地震に見舞われた故郷・青森県八戸市を思いを寄せた。発生直後に家族に連絡。幸い実家に大きな被害はなく、棚のものが落ちた程度という。「びっくりしましたけど、大丈夫でした」と、胸をなでおろした。今季は後半戦で先発ローテに定着して５勝０敗、防御率２・２５と飛躍を遂げた２２歳。知名度も上がり、今月４日には新青森駅の１日