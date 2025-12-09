在日米海兵隊を統括する第3海兵遠征軍のロジャー・ターナー司令官は9日、中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射に関し「最近目にしてきた中で、特に挑発的だ」と警戒感を示した。沖縄県うるま市のキャンプ・コートニーでの記者会見で述べた。中国による挑発的行動が「ここ数年、飛躍的に増加している。日本側と確実に情報共有している」と、自衛隊との連携をアピールした。基地負担軽減に向けた、日米合意に基づく在沖縄海