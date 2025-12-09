前橋市の小川晶・前市長（４２）が既婚の男性職員とホテルに行っていた問題で、市は９日、総務部職員課の男性副参事（５４）を停職６か月の懲戒処分とした。男性は今月末付で依願退職する意向を示しているという。市職員課によると、男性は公務外の打ち合わせ場所としてラブホテルを提案した。市は、男性の行為が市長公務の中止やコールセンター設置など市政に大きな影響を与え、市民の市への信頼が著しく損なわれたと判断した