冷え込んだ空気に包まれた9日午前8時の皇居では、大手門前からお堀に沿って長い行列が伸びていました。行列はその数100人を軽く突破し、約100メートルにわたっていて、200人ほどが早朝から並んでいました。多くは女性が中心で、年代も幅広いです。そのお目当ては“皇居財布”です。広島から訪れた人：お財布を買いに来ました。“皇居の財布”を。御利益ありそうなんで、お土産に買って帰りたいなと思って。行列の先頭にいた人：熊