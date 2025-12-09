「２０２５ロンジン・インターナショナル・ジョッキーズ・チャンピオンシップ」（１２月１０日、香港・ハッピーバレー競馬場）日本代表として参加するクリストフ・ルメール騎手（栗東・フリー）が９日、現地で開催されたカンファレンスに出席した。ルメールは２００９年にムーア、ムルタと３人で同時Ｖを決めたことがあるだけに、「０９年は３人で同時優勝だったので、今回は１人で優勝したいね」と単独Ｖへ意気込みを示した。