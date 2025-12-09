週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.27』がリリース。今回も6人の旬なグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリュームで掲載しています。【写真】凛とした色香を放つ汐見まといさん表紙を飾るのは、“ハカナ系美少女”として話題のアイドルグループ「yosugala（ヨスガラ）」の汐見まといさん。暗殺者（アサシン）として活動するシスターを演じ、セクシーな姿を惜しげもなく披露していま