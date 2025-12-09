中国発の人気アプリで中国版インスタグラムとも呼ばれる小紅書（レッドノート）について、中国メディアの参考消息は8日、「台湾で禁止後にかえってダウンロード数が激増した」と報じた。台湾政府は4日、小紅書について、詐欺関連の懸念を巡る当局の協力要請に応じなかったとして1年間のアクセス遮断を命じた。参考消息がシンガポールの連合早報の報道として伝えたところによると、台湾では当局が小紅書の1年間禁止を発表したことで