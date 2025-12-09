中国北西部の新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州ジムサル（吉木薩爾）県に位置する中国初の国家級陸上シェールオイル実証区は12月9日、年間生産目標を前倒しで達成し、初めて170万トンを突破して過去最高を記録しました。シェールオイルはシェール層に存在する石油資源であり、その浸透率は通常の石油貯留層の1万分の1に過ぎず、採掘難度が極めて高いとされています。ジムサルにある中国国家級陸上シェールオイル実証区の面積は1278