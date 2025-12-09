「ディズニーストア」は、12月12日（金）から、ディズニーアニメーション映画『ファンタジア』公開85周年を記念したコレクションを、全国の店舗で発売。一部の店舗と公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」では、12月9日（火）より、順次販売される。【写真】すてきなデザイン！トートバッグやブランケットなど一覧■レトロな彩色がかわいい今回『ファンタジア』公開85周年を記念して発売されるのは、“魔法使いの弟