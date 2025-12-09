5年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクが9日、福岡空港から優勝旅行先の米ハワイ州へ出発した。日本航空（JAL）のチャーター便で、北九州空港発との2便に分乗し、選手やコーチ、スタッフとその家族ら球団の優勝旅行では最多となる422人が参加。日程は5泊7日で、15日に帰国する予定。福岡空港では出発式が行われ、選手会長の周東佑京が「優勝旅行で家族の皆さんに楽しんでもらって、選手みんなもリフレッシュしてまた来年に向か