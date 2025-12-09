福岡県警うきは署は9日、久留米市田主丸町益生田で8日午後8時ごろ、帰宅途中の男子高校生に対し、突然、男が石を投げつける事案が発生しているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男はフード付きの黒色防寒着を着用していたという。同署は「危険を感じたら大声を出す。すぐに110番通報する。防犯ブザーを持つことを心がけましょう」と注意喚起している。