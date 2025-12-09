「サッカー人にとっては幸せな3年間」 サッカーJ1清水エスパルスの秋葉忠宏監督らが12月9日、静岡新聞SBSを訪れ、激動の2025シーズンを振り返りました。 【写真を見る】「サッカー人にとって幸せな3年間」今季退任の清水エスパルス・秋葉忠宏監督 J1残留、激動のシーズン振り返る ＜清水エスパルス 秋葉忠宏監督＞ 「静岡のパワーとかエスパルスのサッカーが持っている力、他県から