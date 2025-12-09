「大室山」は行列、外国人客も訪れる人気スポットに 伊東市長選は、告示されてから12月9日で3日目を迎えました。 多くの立候補者が停滞した市政の立て直しを訴える一方で、市民からは伊東の基幹産業である観光の活性化を求める声があがっています。 【写真を見る】伊東市の観光名所 温泉の街として多くの観光客を惹きつける伊東市ですが、長年にわたる課題を抱え続けています。 伊東市の観光名所「大室山（おおむろやま）」