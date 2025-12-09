熊本大学教育学部附属小学校に来年度開設される「国際クラス」。9日、外国人と帰国児童枠の新1年生の合格発表が行われました。熊本大学によりますと今回は中国や台湾などの10人が受験し7人が合格しました。来年4月から、小学1年～6年の約160人が新しく建てた校舎で学ぶ予定で、国語と道徳以外の授業は原則英語で行います。 ■保護者「日本語も英語も上達できる教育を期待している。日本の礼儀もちゃんと学んでほしいと思