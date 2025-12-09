インドネシアの首都ジャカルタにある日系企業のオフィスビルで火災があり、これまでに22人が死亡しました。日本の外務省によりますと、火災当時、現場に日本人はいなかったということです。現地メディアによりますと、9日、インドネシアの首都ジャカルタ中心部にある7階建てのオフィスビルで火災がありました。多数の人が逃げ遅れ、地元当局はこれまでに男女22人が死亡したことを確認したということです。現場のビルは、ドローン事