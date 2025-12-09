NTTは次世代の通信技術により低消費電力化を実現するサステナブルな街作りに着手します。NTTは東京・日比谷で建設を開始した地上48階建ての高層ビルの名称を「NTT日比谷タワー」と発表しました。高さ230メートルで、2031年に完成し、NTTの本社が移転する予定です。完成後に日比谷公園を一望できるビルではNTTの次世代の通信技術「IOWN」を利用することで、世界中のビジネスパートナーと空間を超えてリアルタイムに交流することや